COMODORO RIVADAVIA - RECLAMO POR JUSTICIA - VALERIA SCHWAB

Comodoro Rivadavia marchó por justicia para Valeria Schwab


Una multitud se movilizó este miércoles en Comodoro Rivadavia reclamando justicia por el crimen de Valeria Schwab, la mujer que el martes salió a caminar y fue encontrada asesinada horas después en la zona del excementerio viejo, detrás del Cenotafio.

La movilización fue convocada por la familia de Valeria, que en las horas previas había denunciado públicamente falencias en el accionar policial durante la búsqueda. Jesica Schwab, hermana de la víctima, relató que el último contacto se produjo el martes por la noche, cuando Valeria envió un mensaje indicando que se encontraba en inmediaciones del cementerio viejo. Regresaba a su hogar, en Km 3. Después de eso, no volvió a responder.

La familia descartó de plano la hipótesis de un accidente y afirmó que se trató de un homicidio. Además, puso el foco en las condiciones de inseguridad del sector. “Ese lugar está completamente a oscuras. Esto le podría haber pasado a cualquier mujer”, remarcó Jessica, visiblemente conmocionada.

La concentración se realizó a las 18 horas en la Plaza Kompuchewe y avanzó hasta la Unidad Regional de Policía. Allí, los vecinos exigieron el esclarecimiento del hecho, responsabilidades institucionales y justicia por Valeria.

Fotografía: El Comodorense

