Claudio Vidal: «Buscamos alternativas productivas para desarrollar el uranio de Santa Cruz»



El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, se reunió esta semana en Buenos Aires con representantes de NANO Nuclear Energy, una empresa de Estados Unidos, con el objetivo de gestionar inversiones para el aprovechamiento del uranio de Santa Cruz.

Junto al gobernador estuvo el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, mientras que en representación de la empresa, lo hicieron James Walker, CEO; Oscar Leandro, vicepresidente de Desarrollo Corporativo; y Agustín Morad.

«El diálogo se centró en el potencial del uranio de Santa Cruz, la certificación de las reservas y el interés en evaluar, a futuro, su posible utilización como insumo para combustible nuclear, incluyendo su procesamiento en la planta de Dioxitek, ubicada en la provincia de Formosa», explicó Vidal tras la reunión.

«Este primer encuentro fue una instancia informativa y exploratoria. Es importante que los recursos de Santa Cruz se traduzcan en trabajo y desarrollo para proyectar con futuro a nuestra provincia», expresó el Gobernador.