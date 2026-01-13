Caputo sale a buscar $ 9,6 billones



El Ministerio de Economía buscará mañana fondos para renovar vencimientos por $ 9,6 billones en un contexto de alta volatilidad de la tasa de interés doméstica.

Será la primera licitación en moneda local del año y tendrá lugar luego del pago del segundo vencimiento en moneda extranjera más fuerte de 2026.

El vencimiento corresponde a dos LECAPS y la Secretaría de Finanzas diseñó un amplio menú con letras capitalizables, bonos ajustados por inflación, otros ajustados al dólar e instrumentos a tasa fija.

El objetivo es extender los plazos de vencimiento y además reducir la tasa de interés.

La subasta se realizará en un contexto de “falta de pesos” en la plaza financiera que se tradujo en un fuerte suba de la tasa de interés lo cual puede condicionar la operación.

Según reveló la Agencia Noticias Argentinas, los analistas esperan sacar diferentes conclusiones de las decisiones que tome el ministro de Economía, Luis Caputo.

Una de ellas es el nivel de ofertas que recibirá la Secretaría de Finanzas por parte de los bancos y la tasa que le reclamarán para prestarle pesos, en un contexto de volatilidad que se desató en los últimos días.

Otro aspecto es qué decisión toma el equipo económico ya que, por un lado, necesita absorber pesos para recuperar parte de lo que el Tesoro utilizó para comprar los dólares del mega vencimiento, pero por otro también necesita volcar pesos al mercado para estabilizar la tasa de interés y monetizar la economía.

Instrumentos a licitar en pesos

Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 27 de febrero de 2026 (S27F6 – reapertura).

Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 29 de mayo de 2026 (S29Y6 – reapertura).

Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 30 de noviembre de 2026 (S30N6 – reapertura).

Bono del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 30 de junio de 2027 (nuevo).

Letra del Tesoro Nacional en pesos a tasa TAMAR con vencimiento el 31 de agosto de 2026 (M31G6 – reapertura).

Letra del Tesoro Nacional en pesos ajustada por CER a descuento con vencimiento el 29 de mayo de 2026 (X29Y6 – reapertura).

Letra del Tesoro Nacional en pesos ajustada por CER a descuento con vencimiento el 30 de noviembre de 2026 (X30N6 – reapertura).

Bono del Tesoro Nacional en pesos cero cupón con ajuste por CER con vencimiento el 30 de junio de 2027 (TZX27 – reapertura).

Bono del Tesoro Nacional en pesos cero cupón con ajuste por CER con vencimiento el 30 de junio de 2028 (TZX28 – reapertura).

Instrumentos a licitar en dólares