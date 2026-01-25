Calor y viento avivan las llamas en Los Alerces



Desde las 7.30 operan helicópteros y aviones en apoyo a brigadistas. Ayer el movimiento de las llamas obligó a replegar personal por su seguridad. Las condiciones meteorológicas previstas para la jornada incluyen calor intenso y ráfagas de viento de direcciones variables, lo que podría configurar por la tarde un escenario aún más complejo.

El incendio forestal que afecta al Parque Nacional Los Alerces continúa activo y presenta un escenario de alta complejidad.

Durante la tarde del sábado se intensificó la actividad en los tres principales frentes del fuego, con comportamientos extremos y propagación de focos en sectores del Cerro Riscoso, las nacientes del arroyo Colehual, el Lago Rivadavia y la Laguna Froilán.

Esta situación obligó al repliegue preventivo de brigadistas en los sectores más comprometidos, priorizando la seguridad del personal en terreno.

Desde la Portada Norte hacia Villa Lago Rivadavia ingresaron 50 combatientes del Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF) del Chubut, provenientes de la base de Cholila, con el refuerzo de brigadas del SPLIF Bariloche, la Agencia Federal de Emergencias–Servicio Nacional de Manejo del Fuego (regiones Centro, NEA y Sur), Protección Ciudadana del Chubut y Bomberos Voluntarios de Cholila y El Hoyo.

En ese sector, los trabajos se concentraron sobre el flanco izquierdo del frente de avance, con prioridad en el resguardo de viviendas, en coordinación con personal de la Municipalidad de Esquel.

Fuente: EQSnotas