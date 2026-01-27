Boca anunció a su segundo refuerzo: confirmó la llegada de Santiago Ascacíbar

El mediocampista Santiago Ascacibar será el segundo refuerzo de Boca en este mercado de pases, ya que, luego de intensas negociaciones, el club de La Ribera alcanzó un acuerdo con Estudiantes de La Plata.

El futbolista se realizará la revisión médica este martes y firmará posteriormente su contrato, que tendría vigencia por cuatro años.

Llega el destacdo «Ruso» al «Xeneize»

La llegada del mediocamposta ahora ex Estudiantes, Santiago Ascacíbar, se destrabó tras un nuevo avance de la dirigencia de Boca, que mejoró la propuesta por el 80% del pase.

Boca habría puesto sobre la mesa cerca de cuatro millones de dólares, con un detalle clave: el propio jugador resigna un porcentaje de su parte y se incluyó una deuda pendiente de Estudiantes de La Plata, lo que terminó de allanar el camino para cerrar la operación.

La negociación tomó carácter prioritario luego de la lesión de Rodrigo Battaglia, quien sufrió la rotura del tendón de Aquiles y deberá ser operado. Boca aceleró la búsqueda de un mediocampista dinámico, con despliegue y llegada al área, y volvió a apuntar a Ascacibar, una pieza clave del equipo de Eduardo Domínguez y referente indiscutido en el último campeón del fútbol argentino.

El ex Stuttgart y Hertha Berlín, que fue titular el viernes ante Independiente y se mostró visiblemente emocionado tras el partido, firmará un contrato por cuatro temporadas.

Su debut no sería inmediato, pero en La Ribera lo consideran una incorporación estratégica: liderazgo, intensidad y jerarquía para reforzar un mediocampo que necesitaba un salto de calidad