Bessent calificó a Milei como «un político de gran nivel»



El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, ratificó el fuerte apoyo de la administración republicana a la gestión libertaria y aseguró que Javier Milei «está pasando de ser un gran pensador a convertirse en un político de gran nivel».

Según reveló la Agencia Noticias Argentinas, el funcionario clave de Donald Trump destacó que la Argentina se transformó en la «pieza central de la estrategia de Estados Unidos para América Latina». En ese sentido, consideró que la influencia del cambio argentino ya impactó en Paraguay, Chile y Bolivia, y pronosticó que Colombia podría seguir el mismo camino.

«Un gobierno austero y eficiente»

Bessent valoró la transición del mandatario argentino hacia la construcción política, señalando que «está acercándose a los gobernadores» y que «podría estar presente durante años» en el poder.

Respecto al triunfo en las elecciones legislativas de octubre, el secretario del Tesoro acusó al kirchnerismo de intentar «causar turbulencias en el mercado» para afectar los comicios. Asimismo, analizó que el apoyo a Milei provino de los jóvenes y del segmento más pobre de la sociedad, quienes «sufrieron bajo el kirchnerismo».

Para el funcionario norteamericano, la administración libertaria reemplazó una «burocracia corrupta y derrochadora» por un gobierno «austero y eficiente que busca salvaguardar la propiedad».

La aclaración sobre los u$s20.000 millones

Finalmente, Bessent se refirió al swap de monedas acordado previamente a las elecciones. Definió la operación como el uso del «balance financiero de los Estados Unidos para la diplomacia» con el fin de ayudar a un «gran aliado» a superar la inestabilidad.

Sin embargo, fue tajante al aclarar la naturaleza de los fondos: «Todos decían: ‘Oh, le están dando a los argentinos los 20.000 millones de dólares’. No, no, no hicimos eso. Eso fue un préstamo».