

A diferencia de la Cámara de Diputados, donde se registró un número elevado de sesiones para un año electoral, la Cámara alta no tuvo una cantidad importante de sesiones. Más bien fue discreta la cantidad de sesiones realizadas en el período ordinario: 10 en total.

En efecto, durante el período que va del 1° de marzo al 30 de noviembre, hubo una decena de reuniones, incluida una sesión informativa, en la que el jefe de Gabinete de entonces, Guillermo Francos, dio su informe de gestión.

Durante esas sesiones un senador de Unión por la Patria registró 4 faltas, en tanto que la gran mayoría tuvo asistencia perfecta: casi el 70% de la Cámara alta.

De lo senadores por Chubut, Edith Terenzi registró dos ausencias, Andrea Cristina, una inasistencia y Carlos Linares, registró asistencia perfecta.

Fuente: Parlamentario