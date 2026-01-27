Arrojar basura en Puerto Madryn tendrá multas superiores a los 11 millones de pesos



El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, se manifestó al respecto de una situación que se está abordando hace tiempo desde el Municipio, con el objetivo de seguir trabajando en la limpieza en los diferentes sectores de la ciudad. Ante la gran cantidad de personas que arrojan sus residuos en la vía pública, generando serios inconvenientes, el Jefe Comunal decidió presentar un proyecto para que se dupliquen las multas previstas por estas situaciones.

Actualmente, la normativa vigente prevé una sanción económica de 3.500 módulos por arrojar basura y de 3.900 módulos por abandonar residuos. Atentos a que cada módulo cuesta 1.645 pesos, las multas serían de $5.757.500 y de $6.415.500, respectivamente.

Con la propuesta impulsada por el Intendente, las multas a quienes arrojen deshechos en la vía pública serían de $11.515.000 y de $12.831.000 para quienes abandonen residuos en algún sector de la ciudad.

Vale remarcar y destacar que, más allá de la sanción económica, arrojar residuos en la vía pública constituye un delito ambiental grave, por lo que también se podrían sufrir consecuencias legales en caso de ser encontrados culpables de dicho acto.

Aporte de la comunidad



Al respecto, el Intendente dijo: “Desde el Municipio se está haciendo un trabajo intenso y permanente en todos los sectores de la ciudad, donde detectamos que personas arrojan residuos en la vía pública, algo que no podemos permitir. Se realizan muchas labores diarias para mantener limpia a la ciudad, pero también necesitamos que la comunidad entienda la importancia de esto y que no sucedan más estos hechos”.

“Más allá de la limpieza diaria que realizamos, también hemos trabajado mucho para disponer distintos puntos y espacios específicos para que los vecinos puedan arrojar distintos tipos de residuos. Necesitamos la colaboración de cada uno de los madrynenses y que, entre todos, tomemos conciencia de lo que implica tener una ciudad limpia y ordenada”, agregó Sastre.



Sitios habilitados para arrojar residuos

Puntualmente, en Puerto Madryn existen dos lugares de disposición final de residuos como plástico, papel, cartón, envases larga vida, vidrio y metales, que son los Ecopunto que están ubicados en el Playón Recreativo del Muelle “Luis Piedra Buena” y en el Área Natural Protegida Urbana “La Laguna”.

Para la disposición final de residuos como poda, escombros, chatarra, elementos electrónicos, cubiertas y demás, existe el Centro de Recuperación de Residuos Voluminosos, que es totalmente gratuito.

En cuanto a la disposición final para residuos de tipo industrial, destinado a empresas privadas, Puerto Madryn cuenta con el Predio de Residuos Voluminosos, para los cuales se debe abonar un vale específico y arrojar allí la basura mencionada.