MANUEL ADORNI - YPF

Adorni asume como director de YPF por el Estado Nacional


El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, asumirá en el Directorio de YPF en representación del Estado Nacional, informó la empresa a la Comisión Nacional de Valores.

En la comunicación cursada por el accionista Clase A, Estado Nacional – Secretaría de Energía – Ministerio de Economía, se designó como Director Titular en representación de las Acciones Clase A al jefe de Gabinete.

En la misma reunión, se aceptó las renuncias de los Directores Titulares por la Clase D de Eduardo Javier Rodríguez Chirillo y José Rolandi, ambos por razones de estricta índole personal y la Comisión Fiscalizadora por la Clase D, designó a los Sres. Guillermo Francos (ex jefe de Gabinete) y Martín Maquieyra, como Directores Titulares por dicha clase.

Los directores designados tendrán mandato hasta la elección de nuevos directores por la Asamblea de Accionistas.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

¿Cómo se perdió el eco eterno de la belleza?

¿Cómo se perdió el eco eterno de la belleza?

TERMÓMETROS

Etiquetas: Fátima Florez, Javier Milei, Mar del Plata

Show en vivo con Milei
Etiquetas: andrea cristina, Carlos Linares, edith terenzi, senadores

Asistencia perfecta
Etiquetas: javie milei, jesús maría

Milei en el escenario de Jesús María

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: Cuenca del Golfo San Jorge, petróleo

El consorcio de Pablo Pires adquiere los activos de DLS en Chubut y Santa Cruz
Etiquetas: algas, Antártida, calentamiento global, cambio climatico, medioambiente

Registran un aumento de las algas que promueven el deshielo de la Antártida
Etiquetas: detenido, robo, TRELEW

Detenido por robo en Trelew