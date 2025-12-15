COMBUSTIBLES - NAFTA - YPF

YPF baja el precio de la nafta


Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, anunció una reducción promedio del 2% en el precio de las naftas en todo el país, que se implementará de forma gradual esta semana.

La medida, que variará según la región debido al criterio de micro pricing utilizado por la compañía, busca impactar la inflación de diciembre.

Marín explicó que la reducción no será homogénea en todo el país, sino que se ajustará a las diferencias estructurales entre regiones.

Esta estrategia forma parte de una política de precios que él describe como un «acuerdo de honestidad con los consumidores«.

YPF continuará monitoreando factores como el precio internacional del crudo, el tipo de cambio y los costos logísticos para determinar los precios.

Sobre el gasoil, Marín mencionó que la situación es diferente, indicando que habrá aumentos en algunos tipos de productos.

Del macartismo a la cultura apolítica posmoderna

