Ya comenzó la Campaña Antártica de Verano 2025/26



En el Apostadero Naval Buenos Aires, se efectuó la ceremonia de inicio de la Campaña Antártica de Verano (CAV) 2025/2026. La misma se llevó a cabo al pie del rompehielos ARA “Almirante Irízar”, que este domingo pasado zarpó hacia el continente blanco.

El acto fue encabezado por el Ministro de Defensa, Luis Alfonso Petri, acompañado por el Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno. También estuvieron presentes el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Brigadier General Xavier Julián Isaac; los Jefes de los Estados Mayores Generales de la Armada Argentina, Almirante Carlos María Allievi; del Ejército Argentino, Teniente General Carlos Alberto Presti; y de la Fuerza Aérea Argentina, Brigadier Mayor Gustavo Javier Valverde.

Asimismo, participaron diferentes autoridades de las tres Fuerzas Armadas, de la Dirección Nacional del Antártico, del Ministerio de Defensa, científicos, integrantes de las dotaciones que realizarán invernada en las bases antárticas permanentes y de las bases transitorias, invitados especiales y familiares de la dotación del rompehielos.

El acto oficial

Para dar inicio a la ceremonia se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino, a cargo de la Banda de Música del Estado Mayor General de la Armada, y el Obispo Castrense, Monseñor Santiago Olivera, pronunció una invocación religiosa.

Luego, el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas le deseó éxitos a los militares y científicos que inician esta nueva Campaña, la número 122. El Brigadier General Isaac remarcó que no se trataba solamente de una Campaña de Verano, sino de “un compromiso con la Patria que dura todo el año”.

“No tengo ninguna duda que, por el profesionalismo y la valía de nuestra gente, va a quedar en alto el prestigio de nuestro bendito país, Argentina”, concluyó el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Seguidamente, dirigiéndose a los hombres y mujeres que participarán de esta CAV, el Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto expresó: “El trabajo de ustedes es un motivo de orgullo para el país y sus compatriotas”.

“Estamos acá luego de 122 años de presencia antártica ininterrumpida, sosteniendo el esfuerzo científico y diplomático. Todas las tareas que se llevarán a futuro son resultado de lo hecho. Buena zarpada, y que vientos apacibles los acompañen en esta singladura”, expresó.

Luego, el titular de la cartera de Defensa, Dr. Petri, agregó: “Es el continente blanco donde la Argentina tiene que proyectarse bicontinentalmente. Somos el país que más historia tiene en la Antártida Argentina, tenemos que cumplir con la historia y el legado de nuestros próceres”.

Para finalizar el acto, el Comandante del Comando Conjunto Antártico, Comodoro de Marina Maximiliano Mangiaterra, solicitó al Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas la autorización para dar la orden de zarpada al rompehielos ARA “Almirante Irízar”, iniciándose formalmente la Campaña Antártica.

De esta forma, llevando a bordo 313 tripulantes, el rompehielos asume nuevamente las operaciones principales de transporte, apoyo científico y logística interbases.

Objetivos

Entre los objetivos centrales de la Campaña Antártica de Verano (CAV) 2025/2026 se encuentra el apoyo sostenido a la actividad científica y la operatividad de la infraestructura estratégica.

Asimismo, se planea avanzar con la segunda fase del plan de desarrollo de la Base Antártica Conjunta (BAC) Petrel, brindar soporte al proyecto científico–espacial de la CONAE en la BAC Belgrano II y reactivar las bases temporarias Brown, Cámara, Decepción, Melchior y Primavera.

Para ello se desplegarán 1.365 efectivos de las Fuerzas Armadas junto a equipos científicos, técnicos, logísticos y de apoyo operacional. Al ARA “Irízar” se suma un aviso con 67 tripulantes.