Villarruel cruzó al biógrafo de Milei



La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, protagonizó este jueves un fuerte cruce en redes sociales con Nicolás Márquez, biógrafo del presidente Javier Milei, quien la cuestionó por el presupuesto de la Cámara alta y el gasto en personal legislativo.

El intercambio se produjo luego de que Márquez respondiera a un tuit que replicaba declaraciones de Villarruel, en las que advertía que el Senado podría entrar en déficit si el Poder Ejecutivo no actualizaba las partidas destinadas a su funcionamiento.

Desde su cuenta de X, Márquez lanzó una frase que generó polémica por su contenido discriminatorio y agresivo. «Que deje de contratar villeros marginales con sueldos muy por encima de lo que estos lúmpenes valen», escribió el biógrafo presidencial, en referencia directa a la conducción del Senado.

Lejos de dejar pasar el ataque, Villarruel respondió de manera directa y con un tono igualmente duro. «No deja de llorar ni en Navidad este señor extrañamente rubio. Qué existencia más triste debe tener. Rezo por él y por todos los que sufren y hacen sufrir a otros», escribió la vicepresidenta.