Un argentino adelanta un nuevo paradigma en protección radiológica



Diego Tellería compartirá en Buenos Aires los elementos centrales de una propuesta en materia de energía nuclear: el «Nuevo Paradigma en Protección Radiológica del Público».

La actividad tendrá lugar este viernes 12 de diciembre en la sede del CEDyAT, y contará con el acompañamiento de la red VinTecAr 4.0. Más que un evento decisivo, se presenta como el inicio de un diálogo necesario sobre cómo comunicar y evaluar la protección radiológica del público y el ambiente aplicada en instalaciones nucleares.

El punto de quiebre: de los supuestos a la acción

Diego Tellería, argentino de San Fernando, ex Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) y ex Organismo Internacional de Energía Atómica (IAEA) en Viena, con cuatro décadas de experiencia, desafía el status quo de la regulación nuclear internacional.

El paradigma propuesto busca modernizar la protección radiológica del público en instalaciones nucleares, proponiendo el abandono del controvertido Modelo Lineal Sin Umbral (LNT), un enfoque de más de medio siglo que estima riesgos hipotéticos a muy bajas dosis.

En este contexto, el especialista declaró: «La propuesta sugiere pasar de regular el riesgo supuesto a medidas concretas, evaluando el esfuerzo en protección de manera transparente y mejor comunicable para operadores, reguladores y la sociedad».

El paradigma propuesto se centra en medir la calidad, coherencia y suficiencia de los sistemas de protección realmente aplicados. Tellería explicó: «Si bien existen posiciones divergentes en la esfera internacional, la iniciativa no es para tomar partido ni acentuar discrepancias. Es un punto de partida para iniciar un diálogo sobre un tema que afecta la aplicación de la energía nuclear desde hace mucho tiempo».

Un punto de partida

El adelanto se basa en un artículo científico enviado recientemente a una prestigiosa revista de radioprotección en Estados Unidos, y busca enriquecer el diálogo ambiental y energético internacional. Con el respaldo del CEDyAT y VinTecAr, esta iniciativa se presenta como un punto de partida para discutir cómo optimizar la protección radiológica del público, con un lenguaje más accesible y orientado a la aplicación más práctica.