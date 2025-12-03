Torres, Pullaro y Sadir analizaron con la CGT el proyecto de reforma laboral



El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, junto a sus pares de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y de Jujuy, Carlos Sadir, mantuvo una reunión con el nuevo triunvirato de la Confederación General del Trabajo (CGT), integrado por Octavio Argüello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo, con el objetivo de analizar los alcances del proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno Nacional.

El encuentro se realizó este miércoles por la tarde en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y contó con la participación de representantes de los principales sindicatos del país: Gerardo Martínez (UOCRA), Andrés Rodríguez (UPCN), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Pablo Gabriel Pagez (SMATA) y Pablo Flores (AEFIP).

Durante la reunión, los mandatarios y las autoridades de la central obrera repasaron los distintos aspectos de la iniciativa laboral y dialogaron sobre la posición del frente Provincias Unidas, que cuenta con 22 legisladores en la Cámara de Diputados.

“Fue una reunión importante con las autoridades recientemente asumidas de la CGT, en la que analizamos la propuesta de reforma laboral presentada por el Gobierno Nacional”, señaló Torres.

El Gobernador destacó también la presencia de representantes de diversos gremios, lo que permitió “abordar la situación económica actual, la realidad sindical y realizar un balance del 2025 en el marco del Consejo de Mayo, así como plantear objetivos para el próximo año”.