Torres entregó una vivienda adaptada en Gaiman

El gobernador del Chubut, Ignacio «Nacho» Torres, entregó una vivienda adaptada a una familia de Gaiman, en el marco del Plan de Accesibilidad que la actual gestión lleva adelante. El acto contó con la presencia del intendente local, Darío James, el presidente del Instituto Provincial de la Vivienda, Guillermo Espada James, y la familia beneficiaria, de apellido Moraga Becerra.

«Hay un Estado que acompaña»

Al respecto, Torres aseguró que «es indispensable, y una de las prioridades de nuestra gestión, acompañar a aquellas familias que se encuentran en la necesidad de una vivienda de estas características, porque es algo que se había dejado de hacer durante años» y destacó que «hoy hay un Estado presente y que tiene la voluntad y el compromiso de trabajar con los municipios para mejorar la calidad de vida de los vecinos».

Por su parte, el intendente de Gaiman, Darío James, agradeció al Gobernador «por hacer realidad este sueño, que era una necesidad importante para esta familia».

Accesibilidad

La vivienda adaptada entregada por el Gobernador fue edificada en la esquina donde confluyen las calles Itala y Dr. Fernández Dopazo, en cercanías de la calle Güemes, en la zona sur de la localidad.

Asimismo, la unidad corresponde al «Proyecto y Construcción de Vivienda Adaptada para la Familia Moraga Becerra en la Ciudad de Gaiman», ejecutado por la empresa Treson SRL, en el marco de la política provincial para la inclusión para personas con discapacidad y la construcción de nuevas viviendas con estándares modernos y atención a la arquitectura histórica local.