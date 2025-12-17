Temporada de turismo en Lago Puelo

La Municipalidad de Lago Puelo dio el puntapié inicial a la nueva temporada turística. El acto, organizado por la Secretaría de Turismo local y la Cámara de Turismo de Lago Puelo (CamTur), reunió a autoridades, prestadores del sector y vecinos en una celebración que combinó cultura, gastronomía y reflexión sobre el futuro del turismo en la región.

El viceintendente Pablo Lapitzondo, en su discurso, subrayó la importancia del turismo responsable, recordando la importancia del cuidado del ambiente y haciendo un llamado a extremar los mismos ante la peligrosidad del fuego, una preocupación latente en la zona. Asimismo, resaltó la necesidad de un trabajo articulado entre el Estado y el sector privado, agradeciendo a la nueva CamTur por su compromiso y la colaboración brindada para la realización del evento.

El programa artístico aportó un marco festivo y cultural: danzas aéreas, pasos de folklore y el elegante compás del tango que cerró la jornada con una nota de pasión. Entre presentación y presentación, se entregaron reconocimientos a promotores del turismo local y se organizaron sorteos e interacciones pensadas para las redes sociales, generando momentos de alegría y conexión.

La oferta gastronómica corrió a cargo de productores locales, cuyas degustaciones ofrecieron sabores auténticos de la comarca. Un stand institucional de Turismo brindó información sobre los atractivos del área.

La inauguración contó con la presencia de Magalí Volpi, subsecretaria de Turismo del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas de Chubut, y de Agustín Guasco, en representación de la Municipalidad de El Bolsón. También asistieron funcionarios de turismo de los municipios de El Bolsón, El Hoyo, El Maitén y Cholila; representantes del Parque Nacional Lago Puelo; fuerzas de seguridad (Policía y Prefectura Naval Argentina); concejales, prestadores turísticos, instituciones locales y comarcales, medios de prensa, integrantes del gabinete municipal y vecinos de Lago Puelo y de la Comarca Andina.