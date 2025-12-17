ISSYS - MARTÍN STERNER

Sterner al ISSyS


El gobernador del Chubut, Ignacio «Nacho» Torres, anunció que «Martín Sterner será el nuevo presidente del Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS)», al tiempo que también confirmó que «el madrynense, Sergio Aníbal Bustos, asumirá como nuevo titular de la Administración Portuaria de Puerto Madryn».

Torres remarcó que «los reemplazos se dan para seguir avanzando firmemente en tener un Estado más ágil y dinámico».

Sterner, quien venía desempeñándose como gerente general del ISSyS, asumirá en reemplazo de Pablo Juan Macadam, en tanto que Bustos lo hará en lugar de Joaquín Aristarain.

OPINIÓN

Del macartismo a la cultura apolítica posmoderna

Del macartismo a la cultura apolítica posmoderna

TERMÓMETROS

Etiquetas: embargo judicial, lorena villaverde

Embargan a Villaverde
Etiquetas: JOSÉ MAYANS, Patricia Bullrich, Senado

Cruce entre Bullrich y Mayans
Etiquetas: ISSyS, Martín Sterner

Sterner al ISSyS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: chubut, fotomultas, Ignacio "Nacho" Torres, intendentes, obras

Torres se reunió con intendentes por obras de infraestructura para 2026
Etiquetas: incendios forestales, medioambiente, Patagonia

Alerta roja en la Patagonia Norte por riesgo de incendios
Etiquetas: puerto madryn, verano seguro

Puerto Madryn presentó el plan “Verano Seguro”