LORENA VILLAVERDE - MARTÍN SORIA

Soria no se olvidó de Villaverde

En su debut en el recinto de la Cámara alta este viernes en la sesión para tratar el Presupuesto 2026, el rionegrino del bloque Fuerza Patria Martín Soria planteó una cuestión de privilegio contra la exministra de Seguridad de Javier Milei, la actual senadora Patricia Bullrich, por la “maniobra extorsiva” que montó para intentar garantizarse “una narco diputada”, la senadora rionegrina Lorena Villaverde y el “clan Fred Machado”, pudiesen acceder al Honorable Senado de la Nación.

Soria recordó que Bullrich también fue ex ministra de Mauricio Macri, ex presidenta del Pro, ex ministra de Seguridad Social y de Trabajo de Fernando De la Rúa. Así, lamentó que “en este contexto de crisis que atraviesan las familias y las provincias argentinas en este fin de año, mi primera intervención sea una cuestión de privilegio en un tema como este. Pero la gravedad del accionar de esta senadora, verdaderamente hace que me sea imposible dejar pasar por alto esta situación que resultó una maniobra extorsiva y lamentable”.

“Todos conocemos el oscuro y nefasto personaje que era esa diputada y electa senadora Lorena Villaverde”, describió y agregó: “Un personaje que a través de su largo y delictivo prontuario vinculado casi siempre al narcotráfico pudo acceder a este Senado, pero le cerramos las puertas”.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

El desafío ontológico de la Natividad a la razón posmoderna

El desafío ontológico de la Natividad a la razón posmoderna

TERMÓMETROS

Etiquetas: Carlos Linares, HORACIO MARÍN, YPF

Linares cargó contra Marín
Etiquetas: lorena villaverde, Martín Soria

Soria no se olvidó de Villaverde
Etiquetas: Nicolás Márquez, victoria villarruel

Villarruel cruzó al biógrafo de Milei

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: Chile, medioambiente, turberas

Presentaron un plan binacional para proteger a las turberas patagónicas argentino-chilenas
Etiquetas: parque nacional iguazú, turismo, VISITAS

Récord de visitantes en el Parque Nacional Iguazú
Etiquetas: energía, mem

Actualizan precios mayoristas de electricidad y transporte hasta abril de 2026