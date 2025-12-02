Servicoop destacó el funcionamiento del sistema que garantiza el vertido cero al Golfo Nuevo

La Cooperativa Servicoop difundió un informe en el que subraya la importancia del sistema de recolección de efluentes cloacales de Puerto Madryn, una infraestructura considerada clave para sostener la política local de vertido cero al Golfo Nuevo. Según indicó la entidad, este esquema técnico y operativo permite que todos los líquidos cloacales sean recolectados, impulsados y tratados de manera adecuada antes de su disposición final.

El sistema funciona a partir de una red de estaciones de pretratamiento, estaciones elevadoras y equipamiento que debe operar de forma continua, sin interrupciones. Desde la Cooperativa remarcaron que se trata de un proceso “silencioso pero indispensable” para la salud pública, el saneamiento urbano y la protección del ambiente costero.

En ese sentido, la entidad puso en valor el trabajo diario de los equipos técnicos y operativos que realizan mantenimiento, control y seguimiento de cada punto crítico de la red. Su tarea incluye desde intervenciones programadas hasta asistencia ante eventuales fallas para garantizar que cada componente funcione correctamente.

Servicoop informó además que sostiene un plan permanente de mantenimiento preventivo, que abarca el recambio y puesta a punto de bombas, tableros eléctricos, válvulas y otros elementos esenciales de las estaciones elevadoras. Gracias a esta planificación, señalaron, Puerto Madryn cuenta actualmente con un sistema de saneamiento robusto y confiable, capaz de sostener la política ambiental que evita el vertido de efluentes sin tratamiento al Golfo Nuevo.