Servicoop continúa renovando la red eléctrica con nuevas columnas de hormigón

La Cooperativa Servicoop avanza con su plan de modernización de la red eléctrica en Puerto Madryn mediante la instalación de columnas de hormigón en distintos sectores de la ciudad. La iniciativa, financiada con recursos propios, apunta a reemplazar los antiguos postes de madera para dotar al sistema de mayor estabilidad y reducir la vulnerabilidad ante temporales.

Según indicaron desde la entidad, la incorporación de estas estructuras más robustas ya generó una disminución notable de los cortes imprevistos, especialmente en jornadas de fuertes vientos. Las columnas de hormigón presentan un comportamiento más resistente frente a condiciones climáticas adversas, lo que contribuye a una mayor confiabilidad del servicio.

Antes de cada intervención, los equipos técnicos realizan un relevamiento en la zona para evaluar la capacidad actual de la red y determinar en qué puntos la instalación de nuevos soportes permitirá mejorar el rendimiento general. Ese análisis previo, explicaron, permite optimizar el uso de materiales y garantizar que las tareas tengan un impacto directo en la seguridad y estabilidad del tendido.

Durante la mañana de este lunes se concretó una nueva instalación en el sector sur de la ciudad, donde se colocaron más columnas dentro del cronograma previsto. Desde la cooperativa señalan que este plan se sostiene con una inversión continua y forma parte de una estrategia más amplia para adaptar la infraestructura energética al crecimiento urbano de Puerto Madryn.