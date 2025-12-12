SEROS al borde del colapso: más de 130 mil afiliados sin cobertura

La obra social SEROS atraviesa uno de los momentos más críticos de los últimos años, luego de que médicos, clínicas y farmacias de toda la provincia decidieran suspender la atención con cobertura debido a la falta de pagos acumulados. El conflicto, que comenzó con demoras en la cancelación de prestaciones, se profundizó en los últimos días cuando la Federación Médica del Chubut (FEMECH) y entidades farmacéuticas anunciaron el corte de la cuenta corriente por la imposibilidad del organismo de afrontar sus obligaciones.

Según explicaron desde FEMECH, la obra social mantiene pagos adeudados correspondientes a meses anteriores, incluyendo septiembre, lo que derivó en la decisión de atender a los afiliados como particulares, permitiéndoles luego gestionar el reintegro ante SEROS. Las farmacias, por su parte, también suspendieron la entrega de medicamentos con descuento luego de más de 100 días sin cobrar por la dispensa de productos ambulatorios y crónicos.

La vocal por los pasivos del ISSyS, Rosa Contreras, expuso públicamente la causa de fondo que explica la paralización económica de la obra social. Además, explicó que el Ministerio de Economía no está transfiriendo los aportes y contribuciones patronales, lo que dejó al organismo sin capacidad de pago.

“Nos están adeudando cuatro meses de contribuciones patronales”, afirmó Contreras, y remarcó que la falta de esos fondos esenciales llevó a una situación límite: “Si no se nos transfiere ese dinero, no podemos hacer nada. Nos vimos imposibilitados de hacer ningún pago”.

La falta de financiamiento impacta de manera directa sobre más de 130 mil afiliados, entre trabajadores activos, jubilados y miles de beneficiarios indirectos que hoy no pueden acceder con normalidad a prestaciones médicas ni farmacéuticas. Actualmente, SEROS cuenta con 69 mil empleados activos y 22 mil jubilados, además de sus familias.

Contreras señaló que los propios prestadores conocen la dimensión del problema: “Los prestadores saben cuál es la situación: no están los fondos. Es imposible cumplir si no se transfiere lo que corresponde”.

Por otro lado, advirtió que la falta de transferencias afecta a los municipios de Trelew, Puerto Madryn y Rawson. Destacó que el reciente aumento de la alícuota de contribuciones patronales perjudicó seriamente su capacidad de cumplir con los aportes.

Frente al escenario de parálisis financiera, Contreras informó que envió una carta documento al ministro de Economía, a quien señaló como responsable directo de la no transferencia de fondos. En la notificación, le otorgó dos días de plazo para realizar los depósitos correspondientes por lo que este lunes vencerá el plazo y en caso de no estar el dinero disponible se procederá con una denuncia penal.

En el mientras tanto, la obra social permanece sin capacidad de pago y los prestadores mantienen suspendidos los servicios con cobertura. Las consultas médicas, estudios y atenciones se realizan como particulares, y en el caso de las farmacias, los afiliados deben abonar el total de los medicamentos y luego deberan intentar gestionar el reintegro ante SEROS.

Miiles de familias chubutenses dependen de estos servicios y de la regularización lo antes posible por parte del Gobierno Provincial. “Pedimos lo que corresponde por ley”, argumentó.