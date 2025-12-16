CAPACITACIONES - EMPLEO - GUSTAVO SASTRE - PUERTO MADRYN

Sastre entregó certificados a cientos de madrynenses que se capacitaron en 2025


El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, encabezó el acto que se llevó a cabo en las instalaciones del Bingo Municipal, donde se entregaron los certificados correspondientes para aquellas personas que realizaron distintos cursos, talleres y capacitaciones a lo largo de todo el año, los cuales fueron impulsados y organizados por la Municipalidad, a través de la Subsecretaría de Empleo.

De esta manera, se generan oportunidades reales de inclusión laboral en nuestra comunidad, acompañando a cada persona en la construcción de su proyecto profesional, ayudándola a reconocer sus intereses, fortalecer sus capacidades y prepararse para el mundo laboral.

Además, conscientes de la importancia de la formación continua, se implementó un programa de actualización administrativa para empleados municipales, orientado a mejorar la calidad de los servicios que se brindan a la comunidad.

Estado presente

Al respecto, el Intendente dijo: “En un multitudinario acto, encabezamos la entrega de certificados para aquellos vecinos de Puerto Madryn que realizaron distintas capacitaciones, talleres y cursos a lo largo de todo el año, gracias al gran trabajo articulado entre el Municipio y distintas instituciones y entidades de nuestra ciudad”.

“Logramos llegar a cientos de personas, a quienes aprovechamos para felicitar por avanzar en este tipo de procesos formativos, que permiten más oportunidades a la hora de buscar empleo. Así, seguimos ratificando un Estado presente para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos”, agregó el Jefe Comunal.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

Del macartismo a la cultura apolítica posmoderna

Del macartismo a la cultura apolítica posmoderna

TERMÓMETROS

Etiquetas: cfk, Patricia Bullrich

Bullrich cruzó a CFK
Etiquetas: lla, luis juez, Senado

Juez se suma al oficialismo
Etiquetas: Mendoza, Minería

Nueva era minera

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: farmacécuticas, provisión de medicamentos, Seros

El Gobierno acordó con farmacéuticas y se regulariza provisión a afiliados de SEROS
Etiquetas: chubut, policía desaparecida, Sarmiento

Profundizan la búsqueda de la oficial de policía desaparecida en Chubut
Etiquetas: Dictamen, diputados, Extraordinarias, presupuesto 2026

Presupuesto 2026: LLA logró dictamen de mayoría