Sastre entregó certificados a cientos de madrynenses que se capacitaron en 2025



El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, encabezó el acto que se llevó a cabo en las instalaciones del Bingo Municipal, donde se entregaron los certificados correspondientes para aquellas personas que realizaron distintos cursos, talleres y capacitaciones a lo largo de todo el año, los cuales fueron impulsados y organizados por la Municipalidad, a través de la Subsecretaría de Empleo.

De esta manera, se generan oportunidades reales de inclusión laboral en nuestra comunidad, acompañando a cada persona en la construcción de su proyecto profesional, ayudándola a reconocer sus intereses, fortalecer sus capacidades y prepararse para el mundo laboral.

Además, conscientes de la importancia de la formación continua, se implementó un programa de actualización administrativa para empleados municipales, orientado a mejorar la calidad de los servicios que se brindan a la comunidad.

Estado presente

Al respecto, el Intendente dijo: “En un multitudinario acto, encabezamos la entrega de certificados para aquellos vecinos de Puerto Madryn que realizaron distintas capacitaciones, talleres y cursos a lo largo de todo el año, gracias al gran trabajo articulado entre el Municipio y distintas instituciones y entidades de nuestra ciudad”.

“Logramos llegar a cientos de personas, a quienes aprovechamos para felicitar por avanzar en este tipo de procesos formativos, que permiten más oportunidades a la hora de buscar empleo. Así, seguimos ratificando un Estado presente para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos”, agregó el Jefe Comunal.