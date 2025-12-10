Santa Cruz gestiona la carrera de Medicina en su universidad



El gobernador Claudio Vidal recibió en Casa de Gobierno al equipo técnico de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA), que desarrolla el estudio previo para la futura implementación de la carrera de Medicina en la provincia.

Durante el encuentro, se avanzó en el encuadre de las consultorías, la presentación de los planes de estudio y el análisis de los requisitos académicos e institucionales necesarios para que Santa Cruz cuente, por primera vez, con esta formación universitaria. El equipo de la UNPA estuvo encabezado por Valeria Serantes.

Como parte de la agenda, el gobernador Vidal invitó a los equipos a visitar las obras que la UNPA ejecuta en la localidad de Las Heras, espacios que serán estratégicos dentro del proceso de evaluación.

El mandatario provincial destacó que este trabajo previo es fundamental para determinar los alcances y condiciones que permitirán avanzar en cada una de las etapas, hacia la apertura de la carrera. Se trata de una política pública orientada a generar oportunidades para que más santacruceños y santacruceñas puedan estudiar Medicina en su provincia, fortaleciendo al mismo tiempo el sistema de salud y optimizando la articulación con el mundo del trabajo, incluida la medicina laboral.

El proceso continuará de acuerdo al plan establecido entre el Gobierno Provincial y la UNPA, consolidando un paso significativo hacia un objetivo histórico para Santa Cruz.