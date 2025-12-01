Santa Cruz: Áreas hidrocarburíferas recuperadas ya están en nuevas manos

A partir de este 1° de diciembre, las diez áreas hidrocarburíferas convencionales de la Cuenca del Golfo San Jorge que estaban bajo operación de YPF, quedan oficialmente en manos de las nuevas empresas adjudicatarias, mediante el proceso de licitación pública llevado adelante por FOMICRUZ S.E.

Este traspaso, representa un paso clave para Santa Cruz, que recupera la titularidad operativa sobre sus recursos y abre una etapa de desarrollo en yacimientos convencionales.

Las inversiones comprometidas para estas áreas, superan los 1.250 millones de dólares para los próximos seis años, lo que asegura un flujo promedio anual cercano a los 200 millones de dólares, destinados a reactivar pozos maduros, infraestructura, empleo local y servicios vinculados, consolidando un movimiento productivo de alto impacto regional.

“Hoy es el primer día de una nueva etapa en Santa Cruz”, afirmó el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, al referirse al inicio del período operativo de las nuevas compañías, que tendrán a su cargo la recuperación de pozos, la puesta en valor de áreas maduras y la ejecución de los planes de inversión comprometidos.

El cambio de gestión operativa, se integra a una estrategia provincial que busca recuperar la producción convencional, promover empleo genuino, dinamizar la cadena de valor regional y asegurar que los recursos estratégicos se administren con mayor presencia del Estado y transparencia.

En este contexto, el gobernador Claudio Vidal firmó días atrás un acuerdo con el Gobierno nacional para reducir las retenciones a la exportación de crudo convencional, medida que mejora la competitividad de las áreas maduras y genera condiciones para sostener la actividad.

“No lo hacemos para beneficiar la especulación, sino para sostener la producción”, expresó el mandatario en la oportunidad, al destacar el impacto directo que esta decisión tendrá en la economía provincial.

Con estas acciones, Santa Cruz consolida un nuevo modelo de gestión energética basado en la soberanía sobre sus recursos, la reactivación productiva, el incentivo a la inversión responsable, el control ambiental y el rol estratégico de FOMICRUZ como actor estatal.

De este modo, la provincia transforma una herencia de campos con bajo nivel de actividad en una oportunidad concreta para el desarrollo, el trabajo y la producción.