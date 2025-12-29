River sigue buscando refuerzos, ahora apunta al lateral izquierdo

River Plate continúa a paso firme en el mercado de pases y, tras las contrataciones de Fausto Vera y Aníbal Moreno, los dirigidos por Marcelo Gallardo se mueven sin parar para cerrar un lateral izquierdo de cara al 2026.

«El Millo» tiene como objetivos sumar a Alexandro Bernabei y Elías Báez; uno u el otro, para ser el reemplazante de Milton Casco, quien quedó libre del club y está próximo a firmar con Atlético Nacional.

Los dos apuntados por el DT

El DT de rIver, Marcelo Gallardo, había optado por Román Vega, de 21 años, surgido en Argentinos Juniors y con presente en el Zenit de Rusia, y Julio Soler, de 20, formado en Lanús y con actualidad en el Bournemouth de Inglaterra, pero ambos quedaron descartados y obligó a la dirigencia comandada por Stefano Di Carlo a posar sus ojos en otros futbolistas.

La incorporación de un marcador de punta izquierdo será de vital importancia para la “Banda” por la triple competencia que deberán afrontar (Liga Profesional, Copa Sudamericana y Copa Argentina), ya que cuentan únicamente con Marcos Acuña en aquel sector del campo y una posible lesión del campeón del mundo en Qatar 2022 podría dejarlos sin sustitutos naturales.

Por Bernabei, jugador del Internacional de Brasil, la Comisión Directiva de River ya elevó una primera oferta por un préstamo. No obstante, la misma fue rechazada y todo apunta a que los de Porto Alegre solamente dejarían ir al defensor si es por una venta.

Por lo pronto, el cuadro millonario no volvió a comunicarse ante la negativa del elenco brasileño, pero el ex Granate seguiría siendo la principal opción para reforzar el puesto de lateral izquierdo para la siguiente campaña.

En cuanto a Elías Báez, el contexto que acompaña al futbolista de 21 años en San Lorenzo no sería el mejor para encontrarle una salida rumbo a Núñez. Si bien es cierto que el “Ciclón” debe vender para solventar la crisis económica, la reciente CD transitoria con Sergio Costantini a la cabeza haría prácticamente imposible que los integrantes de la misma se pongan de acuerdo para dejar salir al defensor.

Sin embargo, la dirigencia de River seguirá de cerca la situación del jugador con la idea de presentar una oferta si lo de Bernabei no llega a buen puerto. Báez disputó 60 encuentros con el cuadro azulgrana y logró afianzarse en el esquema de Damián Ayude.