River apunta a reforzar su lateral izquierdo con un triple campeón de Libertadores

River Plate busca desesperadamente reforzar el puesto de lateral izquierdo y antes las negativas por Julio Soler y Román Vega, el conjunto millonario sondeó la situación de Matías Viña.

Se trata de un futbolista consagrado recientemente campeón de la Copa Libertadores con Flamengo y dos veces con Palmeiras.

Ganó tres veces la Copa Libertadores

Matías Viña, marcador de punta uruguayo de 28 años es uno de los objetivos del DT de River, Marcelo Gallardo, para la próxima temporada como reemplazante de Milton Casco y competidor directo de Marcos Acuña.

Además de Soler y Vega, la dirigencia riverplatense realizó averiguaciones por Alexandro Bernabei del Internacional de Brasil y Elías Báez con presente en San Lorenzo. Sin embargo, también inició gestiones por el defensor charrúa, quien el último tiempo perdió terreno en las consideraciones de Filipe Luis, DT del Mengao.

En principio, la Banda hizo un primer acercamiento a préstamo por un año con opción de compra, pero todo parecería indicar que el cuadro brasileño no estaría dispuesto a desprenderse de su jugador en esas condiciones.

No obstante, la intención del jugador surgido en Nacional sería la de abandonar la institución carioca luego de solo disputar 10 partidos en 2025 por lo que una presión por parte del entorno del futbolista podría facilitar su salida.

El tricampeón de la Copa Libertadores en la actualidad se encuentra por detrás de Alex Sandro y Ayrton Lucas en las preferencias del director técnico y, si bien desde la CD de Flamengo no planean dejarlo ir tan fácilmente, una oferta adecuada podría cambiar la opinión de los directivos rojinegros.