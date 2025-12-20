INFLUENZA A H3N2 - PREVENCIÓN - SALUD

Recomendaciones ante casos de influenza A H3N2 en Argentina


El Gobierno nacional difundió recomendaciones preventivas para evitar la circulación de la influenza A H3N2 variante K, que ha encendido alertas en países de Europa, América y Asia. Hasta el momento, Argentina registró tres casos.

Recomendaciones sanitarias

El Ministerio de Salud señaló en un comunicado difundido en X que, si bien la variante “no ha demostrado ser más grave que otras”, es necesario mantener las medidas habituales de cuidado frente a los virus respiratorios, entre ellas:

  • lavado frecuente de manos;
  • cubrirse al toser o estornudar;
  • no compartir objetos personales;
  • ventilar adecuadamente ambientes;
  • limpiar y desinfectar superficies;
  • consultar al sistema de salud ante síntomas respiratorios.

Vacunación y grupos priorizados

La autoridad sanitaria recordó que deben recibir la vacuna antigripal anual:

  • niños de 6 a 24 meses;
  • embarazadas y puérperas;
  • personas de 2 a 64 años con factores de riesgo;
  • mayores de 65 años;
  • personal de salud y estratégico.

También recomendó mantener actualizados los esquemas de inmunización del Calendario Nacional de Vacunación, cuya cobertura es gratuita en vacunatorios y centros de salud.

Contexto regional

La variante K del virus H3N2 viene generando presión hospitalaria en Europa y Asia. En la región, países como Chile y Perú ya confirmaron contagios, mientras que Bolivia y Ecuador activaron alertas y reforzaron campañas de vacunación.

