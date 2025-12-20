Puerto Pirámides lanzó su Temporada de Verano



Se realizó el lanzamiento de la Temporada de Verano en Puerto Pirámides, organizado por el municipio de la localidad, en el Área Natural Protegida Península Valdés.

En representación de la cartera que conduce el ministro Diego Lapenna, estuvieron presentes la subsecretarias de Turismo, Magali Volpi, y de Conservación y Áreas Protegidas, Nadia Bravo.

Asimismo participaron representantes de la Cámara de Turismo Chubut, Guardafaunas del Área Natural Protegida Península Valdés, cuerpo de guardavidas y los bomberos voluntarios, prestadores turísticos y vecinos de la localidad; fortaleciendo de esta manera el trabajo conjunto, además de poner en valor el potencial turístico de la región.

Desde el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas se remarcó la importancia de acompañar a las localidades chubutenses en estos lanzamientos, con el objetivo de potenciar la promoción turística y visibilizar la diversidad de propuestas que ofrece cada rincón de la provincia.

En ese marco, el municipio local realizó un reconocimiento a prestadores turísticos de actividades como cabalgatas, senderismo, stand up paddle, mountain bike, entre otras experiencias que Puerto Pirámides ofrece para disfrutar este verano.