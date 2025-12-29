BENEFICIO FISCAL - MICROEMPRESAS

Prorrogan hasta 2026 beneficio fiscal para microempresas


El Poder Ejecutivo prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2026 el régimen que permite a las microempresas computar parte del impuesto al cheque como pago a cuenta de Ganancias, al modificar el decreto 394/2023 mediante el decreto 923/2025.

La norma mantiene el esquema que autoriza a las microempresas a tomar hasta 30% del impuesto sobre los créditos y débitos bancarios para cancelar contribuciones patronales y luego computar 100% del remanente como pago a cuenta de Ganancias.

En los considerandos se destaca que las microempresas son fundamentales para el impulso de la economía argentina y que persisten las condiciones que justificaron los decretos 394/23 y 1137/24, que habían fijado el beneficio hasta fines de 2025.

Según confirmó la Agencia Noticias Argentinas, el decreto establece que la extensión regirá para las remuneraciones que se devenguen desde el 1° de enero hasta el 31 de diciembre de 2026, y entrará en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial.

El desafío ontológico de la Natividad a la razón posmoderna

