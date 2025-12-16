Presupuesto 2026: LLA logró dictamen de mayoría



El oficialismo junto a sus aliados en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados se alzó con el dictamen de mayoría (28 firmas) del proyecto de ley de Presupuesto 2026, que buscará aprobar este mismo miércoles en el recinto, como objetivo central del temario de sesiones extraordinarias. La sesión ya fue convocada para las 14.

A los 20 integrantes de La Libertad Avanza lo acompañaron los miembros del interbloque «Fuerza del Cambio» (Pro-UCR-MID), más los legisladores que representan a cuatro gobernadores afines a Casa Rosada: Catamarca (Raúl Jalil), Tucumán (Osvaldo Jaldo), Misiones (Hugo Passalacqua) y San Juan (Marcelo Orrego).

Una porción de éstos firmó en disidencia a raíz de una de las modificaciones incorporadas al texto original: el oficialismo sumó en el artículo 75 la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, que fueron vetadas por el presidente Javier Milei e insistidas por ambas cámaras del Congreso.

Por su parte, el Pro firmó en disidencia -como lo hiciera en noviembre pasado con la composición anterior- por la falta de las partidas destinadas a pagar la deuda por coparticipación de Nación con la Ciudad de Buenos Aires.

En tanto, los dictámenes alternativos de minoría fueron de Unión por la Patria (18 firmas) y el interbloque Unidos (3 firmas).

La reunión que comenzó al mediodía y se extendió hasta las 15, cuando culminó de manera abrupta por orden del presidente de la comisión, Alberto «Bertie» Benegas Lynch.

De acuerdo a los supuestos macro, el Presupuesto del Gobierno prevé una expansión del 5% del PBI, una inflación anual proyectada en 10,1% para el año que viene y se estima un tipo de cambio a $1.423 en diciembre de 2026.

Además de incorporar la derogación de leyes insistidas, el texto mantiene los artículos que prevén derogación de legislación vinculada al financiamiento educativo y de ciencia; y el recorte de la Ley de Zonas Frías, retrotrayendo los beneficios en subsidios del gas solamente a la Patagonia.

Fuente: Parlamentario