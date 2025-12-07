Policía del Chubut celebró su 68° aniversario



Con la presencia de autoridades se realizó este domingo el acto por el 68° aniversario de la Policía del Chubut en Comodoro Rivadavia.

Durante la tarde del sábado 6 de diciembre, se desarrolló la «Expo Policial» Parque en Km 3 con diversos stands donde se desarrollaron juegos y actividades interactivas dirigidas a los niños y a las familias en general. Hubo presencia de personal policial de diversas unidades junto con la Banda de Música de la Policía del Chubut.

Este domingo 7 de diciembre, en tanto, se rindieron honores a los efectivos caídos en cumplimiento del deber en una ceremonia en el cementerio Oeste de la ciudad.

Luego, se realizó un Solemne Tedeum en la Iglesia «Nuestra Señora de Luján» y finalmente el acto central y el desfile aniversario que tuvo lugar en la Avenida Polonia y Vuelta de Obligado.

Cuerpo de excelencia

En el desarrollo del acto, el ministro Héctor Iturrioz afirmó “el gobernador Ignacio Torres está en la búsqueda incansable de recursos salariales, materiales, móviles, armamento, equipamiento de protección y mejor tecnología para la Policía”.

Iturrioz recordó que conoció a la fuerza, desde su labor en el Poder Judicial, y valoró que “los policías son el alma que logran que la institución sea reconocida en la sociedad”.

“La Policía realiza tareas que van más allá de las funciones de seguridad porque se dedica a salvar vidas, hacen maniobras de RCP, son los primeros intervinientes en los incendios y son requeridos, constantemente, por todas las dependencias del Estado”, enumeró.

A continuación, expresó “tenemos un cuerpo de excelencia preparado para cada una de las necesidades de la sociedad”.

Reconocimiento a la Suboficial Mayor post mortem Marcela Tagariello

Por su parte, el jefe de la Policía del Chubut, comisario general Andrés García, inició su discurso con un emotivo homenaje a la “Suboficial Mayor – post mortem- Marcela Tagariello quien este año en Puerto Madryn entregó su vida protegiendo a la sociedad”, destacó.

“Su nombre es símbolo eterno de valentía, entrega absoluta y amor por su comunidad. Su sacrificio jamás será olvidado”, afirmó.

Apoyo del Gobierno Provincial

En un balance del año, García destacó “el apoyo decidido del Gobierno Provincial”, el cual permitió dotar a la Policía de tecnología moderna, equipamiento y recursos que constituyen un “mensaje de respaldo” a las labores diarias.

“En este aniversario, reafirmamos nuestra gratitud y reconocimiento a los efectivos en actividad y retirados para construir una Policía moderna, cercana y profundamente humana”, completó el jefe de la fuerza del Chubut.

Reconocimientos y Desfile

En un segmento de la ceremonia, se entregaron reconocimientos y menciones especiales a los efectivos policiales (dependientes de todas las Unidades Regionales de la provincia) que intervinieron en actos destacados del servicio a lo largo del año y asimismo se entregaron los ‘sables de mando’ a los flamantes Oficiales Ayudantes.

A modo de cierre del evento, se realizó un desfile con la participación de diversas unidades a modo de celebración del aniversario N° 68 de la Policía del Chubut en una serie de actividades que contaron con un importante acompañamiento de la comunidad local.