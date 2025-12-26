Pesca Ilegal: Cada vez hay más barcos chinos pescando en el límite del Mar Argentino



En diciembre se aceleró el arribo de buques pesqueros extranjeros en aguas del Atlántico Sur y se espera que, hacia fin de mes, alrededor de 400 embarcaciones se concentren en el límite de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Argentina. De ese número, cerca de 360 unidades corresponden a la flota de pesca distante de China, señalada desde hace años como uno de los principales actores de la depredación marina en la región.

Vigilancia y control

Para seguir el movimiento de estos barcos, la Armada Argentina lleva adelante la operación de vigilancia y control “Mare Nostrum VI”, que ya en este mes detectó actividad de pesca ilegal dentro de la ZEE.

Según informó la Armada, en este período del año se registra un incremento significativo del arribo de buques “provenientes principalmente del Indo-Pacífico y de las Islas Galápagos, atraídos por la zafra del calamar”.

La temporada de alta actividad pesquera se extiende desde diciembre de 2025 hasta mediados de 2026, con la presencia de más de 400 buques, mayoritariamente de bandera china, aunque también de España, Portugal, Rusia y Vanuatu.

El 4 de diciembre, el patrullero oceánico ARA Almirante Storni, en coordinación con una aeronave P-3 Orion de la Aviación Naval, detectó un buque extranjero pescando dentro de la ZEE. La anomalía fue informada a la Subsecretaría de Pesca de la Nación para que se inicien las actuaciones correspondientes.

Denuncias de prospección no autorizada

Organizaciones ambientales señalaron que embarcaciones chinas realizan mapeos y estudios de prospección sin aval oficial en la plataforma continental argentina.

El pesquero Lu Qing Yuan Yu 205 fue denunciado por efectuar maniobras lentas y rectilíneas frente a la provincia de Buenos Aires, compatibles con estudios biológicos y geológicos. El Círculo de Políticas Ambientales, a través de Milko Schvartzman, compartió detalles de la trayectoria del buque, que ya había sido acusado de realizar tareas similares en enero de 2023.

Estos movimientos de mapeo pueden tener diferentes intenciones: estudiar las características químicas del mar, identificar especies objetivo de la pesca, explorar recursos genéticos marinos o analizar la composición del fondo de la plataforma continental.

Abusos laborales y matanza de fauna vulnerable

Una investigación de la Environmental Justice Foundation (EJF) expuso que la flota china no solo depreda recursos marinos, sino que también incurre en abusos laborales y violaciones de derechos humanos.

El informe reveló que entre 2019 y 2024 las horas de pesca de las embarcaciones chinas en la región aumentaron un 85%, incluso cuando los desembarques mostraban signos alarmantes de disminución.

La explotación de esta pesquería ilegal está prácticamente descontrolada. En 2023 representó el 12,2% de la captura mundial de calamar, con una presión pesquera en alta mar no regulada cuatro veces mayor que en las aguas argentinas reguladas.

Entrevistas con tripulantes indonesios y filipinos revelaron violencia, intimidación, jornadas laborales excesivas y deducciones salariales. Casi dos tercios de los calamareros chinos están vinculados a muertes o agresiones físicas a bordo. Además, se denunciaron ataques ilegales contra fauna vulnerable, como el aleteo de tiburones y la matanza deliberada de lobos marinos sudamericanos.

La presencia masiva de la flota pesquera extranjera en el Atlántico Sur, encabezada por China, expone la fragilidad de los mecanismos de control y la urgencia de reforzar la defensa de los recursos marinos argentinos. La combinación de pesca ilegal, prospección no autorizada y abusos laborales configura un escenario crítico que amenaza tanto la biodiversidad como la soberanía nacional.