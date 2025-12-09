Paro nacional de ATE contra la reforma laboral



La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) llevará a cabo este martes un paro nacional en rechazo a la reforma laboral que el Gobierno de Javier Milei impulsa en el Congreso.

El Poder Ejecutivo le descontará el día a todos los empleados estatales que se adhieran a la medida de fuerza.

Daniel Catalano, secretario general de ATE-Capital, aseguró que las modificaciones propuestas por la administración libertaria buscan la «desaparición de la organización sindical» y de los convenios colectivos de trabajo.

El temor a la flexibilización y la agenda extraordinaria

Catalano detalló las preocupaciones del gremio respecto a la reforma: «Pretenden que se pongan en duda los acuerdos de estabilidad laboral, que no haya más indemnizaciones o que en algunos sectores te obliguen a renunciar para volver a contratarte».

El sindicalista también vinculó la medida de fuerza con la agenda legislativa del oficialismo: «Ayer salió en el comunicado oficial en donde el Gobierno llamó a sesiones extraordinarias entre el 10 y el 30 de diciembre. No solamente van por la reforma laboral, sino que van por la reforma penal».

Respecto a la unificación de acciones, Catalano indicó que el sindicalismo de Hugo Yasky y Hugo Godoy (secretarios generales de las dos CTA) dialogó con el triunvirato de la CGT para «tomar medidas en conjunto». No obstante, aclaró que el paro convocado por ATE se realizará independientemente de si se logra o no una acción coordinada con la CGT.

Por otra parte, abordó la controversia sobre la suspensión o apercibimiento de médicos que se adhieren a las huelgas. El líder gremial desmintió que las medidas de fuerza impliquen abandono de pacientes, al afirmar que «no hay antecedentes en la Argentina que alguien se haya muerto por abandono de los médicos» debido a la participación en paros.

«Esto también es importante saberlo, porque cada vez que nosotros hacemos un paro en cualquier hospital público en la Ciudad de Buenos Aires, o en el Posada, lo que no dejamos de hacer es atender las guardias y los pisos. Y las cirugías que no se pueden reprogramar, se hacen», concluyó Catalano.