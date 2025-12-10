Nueva era minera

El Senado de Mendoza aprobó este martes en una sesión histórica la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para el proyecto minero PSJ Cobre Mendocino. Se trata de la primera ratificación legislativa que obtiene un emprendimiento de explotación minera metalífera desde la sanción de la Ley 7722 y promete ser un punto de inflexión para esta actividad en la provincia.

De esta manera, el proyecto anteriormente conocido como San Jorge tiene vía libre para extraer cobre de un yacimiento ubicado en la Estancia El Yalguaraz, en Uspallata, en el departamento de Las Heras.

Fuente: mdzol.com