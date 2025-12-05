Medio centenar de personas combaten el incendio en El Turbio



Son más de 50 las personas que trabajan en la zona conocida como “Loma de la Chancha”, próxima a Río Turbio, sumándose además tres aviones hidrantes y dos helicópteros.

El fuego, detectado días atrás, consumió hasta el momento vegetación seca y árboles caídos en una zona que fue afectada en 2015 por otro incendio, lo cual provoca humo.

En total son 58 los brigadistas del SPMF y del SNMF que trabajan en el lugar, entre otros, además de todo el equipo de logística de Protección Ciudadana y del Servicio Provincial de Bosques.