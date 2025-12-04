Más de 1.300 muertos en Asia por las inundaciones



Esta semana, una serie de inundaciones en el sur y sudeste de Asia ya se cobraron la vida de alrededor de 1300 personas. En particular, Indonesia, Sri Lanka y Tailandia son las tres naciones más afectadas, con una crisis humanitaria sin precedentes.

Actualmente, centenares de personas siguen desaparecidas y millones fueron afectados por las severas lluvias que asolan la región desde finales de noviembre.

Causas

El temporal devastador comenzó cuando tres ciclones coincidieron simultáneamente en la región.

Este fenómeno remató un mes desastroso que ya había dejado intensas precipitaciones en Filipinas, Vietnam, Malasia y Tailandia.

Expertos atribuyen la intensidad excepcional de esta temporada de tormentas tropicales al calentamiento del océano.

El impacto devastador se relaciona con factores como la deforestación y la falta de planificación urbana en las zonas afectadas.

Indonesia: El más golpeado

Indonesia aparece como el país más afectado por las inundaciones en Asia, con la mayor cantidad de víctimas.

La Agencia Nacional para la Gestión de Desastres (BNPB) de la nación asiática informó este martes cerca de 750 fallecidos y más de 550 desaparecidos.

Los deslizamientos de tierra provocados por las lluvias se concentraron en Sumatra, la segunda isla más extensa del archipiélago.

Las provincias de Aceh, Sumatra Septentrional y Sumatra Occidental registran las mayores pérdidas.

El Centro de Estudios Económicos y Jurídicos (CELIOS) señaló en un informe que el “desastre ecológico” tiene como desencadenantes tres puntos clave relacionados con una mala gestión medioambiental, que incluye la deforestación en la región afectada, la expansión de plantaciones de palma aceitera y las actividades mineras sin control.

Las pérdidas económicas en las zonas golpeadas ascienden a 68,67 billones de rupias, equivalentes a más de 4.000 millones de dólares estadounidenses.

Además de esta catástrofe, este martes un terremoto de magnitud 5,1 golpeó la isla de Nías, ubicada en el extremo oeste de Indonesia.

El sismo se produjo a 50 kilómetros de profundidad, aunque las autoridades no emitieron alerta de tsunami. Por lo pronto, no se conocen víctimas.

Sri Lanka bajo alerta sanitaria

Por su parte, las inundaciones en Asia también tuvieron consecuencias devastadoras en Sri Lanka, más de 400 muertos y 336 desaparecidos.

De esta forma, la nación insular enfrenta uno de los peores episodios de lluvias en décadas.

Los especialistas advirtieron además de un incremento del riesgo sanitario para contraer dengue, diarrea y leptospirosis.

Hoy, las aguas contaminadas y el barro cubren extensas áreas del país, mientras varios hospitales operan con limitaciones críticas debido a cortes de electricidad.

Es que más de 1,3 millones de personas se vieron afectadas por el temporal en Sri Lanka.

El número de desplazados en refugios temporales supera los 200.000, según el último balance del Centro de Gestión de Desastres (DMC) de la nación. Además, el Departamento Meteorológico esrilanqués alertó este martes de más lluvias en las provincias del norte y del sur.

Las autoridades piden a la población extremar las precauciones ante los fuertes vientos y la actividad eléctrica.

Tailandia inicia la reconstrucción

A medida que el agua acumulada cede en las 12 provincias del sur de Tailandia afectadas por anegamientos, el país centra sus esfuerzos en operaciones de limpieza. El balance oficial reporta 181 personas que perdieron la vida por las inundaciones.

Según el Departamento para el Control y Mitigación de Desastres, casi cuatro millones de personas se vieron afectadas por el temporal.

El país acumula pérdidas multimillonarias por los destrozos que han dejado las fuertes lluvias. Una de las provincias más devastadas es Songkhla, donde se registró un total de 140 víctimas mortales. Los niveles de agua llegaron a alcanzar, en algunos puntos, los tres metros de altura.