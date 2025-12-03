Juan Pablo Luque juró como diputado nacional en la Cámara Baja este miércoles, acompañado por su familia. Previo a la jura, Luque agradeció “a todos los compañeros, compañeras, a toda la gente que me estuvo mandando mensajes ayer y hoy, saludándome y deseándome muchos éxitos para esta etapa”.

Aseguró que, en su trabajo como Diputado Nacional se ocupará de “buscar los consensos para que lo que uno busca como objetivos principales, que es defender los intereses de Chubut”.

Planteó además un trabajo conjunto con los diputados y diputadas de la región patagónica “que está tan vapuleada en estos últimos tiempos, donde tenemos tantas malas noticias, lamentablemente, en cuanto a la pérdida de puestos de trabajo, en cuanto a la falta de inversiones productivas que nos permitan generar trabajo; que es el principal problema que nos están planteando los distintos sectores en los cuales uno se va reuniendo”.

“Vamos a hacer todo el esfuerzo para estar a la altura de esa esperanza que es la que nos trajo hasta el Congreso, para representar a los chubutenses de la mejor manera posible. Con esfuerzo, con trabajo y con lo que me ha caracterizado siempre, que es luchar y pelear por las cosas que, a veces son más difíciles, pero que no se consiguen de otra manera que no sea peleando en los lugares que tenemos que pelearlas. Así que ahí voy a tratar de estar” finalizó.