Los Pumas enfrentarán a Fiji, España y Canadá en el Mundial de Rugby 2027



La Selección Argentina de Rugby, conocida como Los Pumas, quedó en el Grupo C junto con Fiji, España y Canadá luego del sorteo para el Mundial 2027 que se llevará a cabo en Australia.

Los dirigidos por Felipe Contepomi podrían cruzarse con Uruguay en los octavos de final, mientras que en cuartos hay chances de que se de un tremendo choque frente a Irlanda, una selección con la que tienen mucha historia.

Los Pumas, que partieron como cabezas de serie en su Grupo por estar en el Bombo 1 gracias a ubicarse en el top 6 del ranking de la IRB, se vieron ciertamente beneficiados, ya que evitaron a las potencias que podían aparecer en el Bombo 2. Entre ellas se destacan Australia, que será el anfitrión, Escocia, que hace solo unas semanas tuvo contra las cuerdas al combinado nacional, y Gales, que si bien se encuentra en un momento flojísimo siempre es un rival a respetar.

El rival más complicado de Los Pumas en la fase de grupos será Fiji, una selección con la que ya se enfrentó en la fase de grupos del Mundial 1987, en un encuentro que terminó con una dura derrota por 28-9.

Si bien los oceánicos todavía son un duro rival e incluso alcanzaron los cuartos de final en los Mundiales de 1987, 2007 y 2023, Los Pumas serán los grandes candidatos a quedarse con el triunfo en un duelo que apunta a definir al que terminará primero en el Grupo C.

España, por su parte, es un país donde el rugby está ganando terreno a pasos agigantados e incluso se convirtieron en una potencia del Rugbt 7s. Sin embargo, no aparecen como un rival a temer en este Mundial aunque se ilusionan con, al menos, avanzar a los octavos de final como uno de los cuatro mejores terceros.

Su única participación en un Mundial de Rugby se dio en Gales 1999, donde terminó cuarta en el Grupo A y no consiguió ninguna victoria.

Por último, Canadá, aparenta ser el rival más débil. Si bien disputó todas las ediciones mundialistas a excepción de la última, que fue en 2023 en Francia, nunca pudo cosechar buenos resultados. Lo más destacable son los cuartos de final en Inglaterra 1991, instancia en la que fue superada por Nueva Zelanda por 29-13.

Los Pumas disputarán un Mundial de Rugby por undécima ocasión en su historia y llegarían a Australia 2027 en un gran momento, ya que consiguieron una muy buena regularidad en los partidos del Rugby Championship en los que enfrentó a Nueva Zelanda, Sudáfrica y Australia, que son las grandes potencias del Hemisferio Sur. Además, se convirtió en un verdadero dolor de cabeza para las mejores selecciones europeas. Prueba de esto fueron los triunfos de la última ventana de test matches en la que superó como visitante a Gales y Escocia y donde cayó por lo justo frente a Inglaterra.

El mejor resultado de Los Pumas en un Mundial se dio en Francia 2007, donde consiguieron un histórico tercer puesto. Además, llegaron a semis en 2015 y 2023, pero finalizaron cuartos. También accedieron a cuartos de final en 1999 y 2011.

Por otra parte, el Grupo A contará con uno de los cruces más interesantes, ya que se enfrentarán dos potencias como Nueva Zelanda y Australia. A su vez, el actual bicampeón del mundo, Sudáfrica, estará en el Grupo B con Italia, Georgia y Rumania.

Así quedaron los grupos del Mundial de Rugby 2027