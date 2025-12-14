Los Leones golearon a Pakistán en la Pro League

Los Leones golearon 5-1 a Pakistán como locales en Santiago del Estero, por el cuarto partido de la FIH Pro League, y cerraron una semana perfecta con cuatro encuentros disputados de manera invicta.

El seleccionado argentino impuso condiciones desde el comienzo, con presión alta, intensidad y circulación rápida de la bocha, lo que le permitió dominar el trámite del encuentro. Esa superioridad se reflejó rápidamente en el marcador, con una apertura temprana que desordenó al conjunto asiático y le dio tranquilidad a la Albiceleste.

Con el correr del primer tiempo, Argentina amplió la ventaja y empezó a liquidar el partido gracias a su eficacia en las áreas. Tomás Capurro, autor de dos tantos, fue una de las figuras del encuentro, mientras que Lucas Della Torre, Matías Martins y Nicolás Domene completaron la goleada, en una producción ofensiva de alto nivel.

Pakistán, superado en intensidad y precisión, logró descontar por intermedio de Rana, en una de las pocas aproximaciones claras que tuvo a lo largo del partido, aunque el gol no modificó el desarrollo ni el control ejercido por el conjunto albiceleste.

Durante el segundo tiempo, Los Leones mantuvieron la misma postura, sin conformarse con la diferencia obtenida. El equipo continuó atacando, mostró variantes ofensivas y sostuvo una firmeza defensiva que le permitió neutralizar cualquier intento rival, cerrando el encuentro con autoridad ante su público.

El seleccionado argentino manejó los tiempos del complemento con inteligencia, alternando posesiones largas con ataques directos, y sostuvo un alto nivel de concentración para evitar sobresaltos. La solidez defensiva y el orden colectivo fueron claves para preservar la ventaja y confirmar una victoria contundente.

La goleada no solo reflejó la superioridad en el marcador, sino también el crecimiento del equipo a lo largo de la ventana de competencia, en la que Argentina logró sostener un rendimiento regular frente a rivales de exigencia internacional.

La victoria significó el cierre ideal de una semana exigente para Argentina, que disputó cuatro partidos sin conocer la derrota, sumó puntos importantes en la FIH Pro League y dejó sensaciones muy positivas de cara a los próximos compromisos internacionales, consolidando una identidad de juego clara y competitiva.

Fuente: Agencia NA