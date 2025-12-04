Lo detuvieron mientras intentaba robar un auto

Un hombre fue detenido este jueves en Trelew luego de ser sorprendido dentro de un vehículo mientras intentaba sustraer pertenencias.

El hecho ocurrió alrededor de las 00:35, cuando la propietaria de un Renault Logan advirtió que una persona estaba dentro de su auto revisando el interior. De inmediato dio aviso a la Policía, que llegó al lugar y encontró a un individuo vestido de oscuro manipulando elementos dentro del habitáculo.

Los agentes procedieron a su aprehensión y lo trasladaron a la Comisaría Cuarta, donde quedó a disposición de las autoridades judiciales.