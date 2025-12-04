DETENCIÓN - POLICÍA - TRELEW

Lo detuvieron mientras intentaba robar un auto

Un hombre fue detenido este jueves en Trelew luego de ser sorprendido dentro de un vehículo mientras intentaba sustraer pertenencias.

El hecho ocurrió alrededor de las 00:35, cuando la propietaria de un Renault Logan advirtió que una persona estaba dentro de su auto revisando el interior. De inmediato dio aviso a la Policía, que llegó al lugar y encontró a un individuo vestido de oscuro manipulando elementos dentro del habitáculo.

Los agentes procedieron a su aprehensión y lo trasladaron a la Comisaría Cuarta, donde quedó a disposición de las autoridades judiciales.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

El poder no te cambia, sólo muestra quién eres

El poder no te cambia, sólo muestra quién eres

TERMÓMETROS

Etiquetas: lla, lorena villaverde, Senado

Villaverde dio un paso al costado
Etiquetas: karina milei, lla

Karina Milei en La Feliz
Etiquetas: diputados, lla, pases

LLA sigue sumando

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: cerro moro, energía, Minería, pan american silver, Santa Cruz

Amplían la proyección productiva del yacimiento Cerro Moro
Etiquetas: Luz, Madryn, ojos al mar

Intervención lumínica en homenaje a la comunidad científica en Puerto Madryn
Etiquetas: Estafa, Neumáticos, Rawson

Estafaron a un vecino de Rawson con la venta de cubiertas