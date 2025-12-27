CARLOS LINARES - HORACIO MARÍN - YPF

Linares cargó contra Marín

En la sesión del viernes, el senador por Chubut, Carlos Linares planteó una cuestión de privilegio contra el presidente de YPF, Horacio Marín, por «el abandono que la empresa está llevando a cabo en nuestra ciudad, nuestra cuenca y nuestra provincia», dijo.

«Quedaron miles de trabajadores en la calle. Se olvidaron de todo lo que les dio la cuenca, la ciudad de Comodoro Rivadavia en especial y la provincia en general. No lo vamos a olvidar», expresó Linares ante el pleno de Senadores.

OPINIÓN

El desafío ontológico de la Natividad a la razón posmoderna

El desafío ontológico de la Natividad a la razón posmoderna

TERMÓMETROS

Etiquetas: Carlos Linares, HORACIO MARÍN, YPF

Linares cargó contra Marín
Etiquetas: lorena villaverde, Martín Soria

Soria no se olvidó de Villaverde
Etiquetas: Nicolás Márquez, victoria villarruel

Villarruel cruzó al biógrafo de Milei

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: muerte, Policía de Chubut, puerto madryn

Muere un joven al caer de un edificio en Puerto Madryn
Etiquetas: TRELEW, trigemelas

Nacieron las trigemelas de Trelew
Etiquetas: Atropello, Comodoro Rivadavia, Muerto

Falleció el hombre de 97 años atropellado en Comodoro Rivadavia