Linares cargó contra Marín
En la sesión del viernes, el senador por Chubut, Carlos Linares planteó una cuestión de privilegio contra el presidente de YPF, Horacio Marín, por «el abandono que la empresa está llevando a cabo en nuestra ciudad, nuestra cuenca y nuestra provincia», dijo.
«Quedaron miles de trabajadores en la calle. Se olvidaron de todo lo que les dio la cuenca, la ciudad de Comodoro Rivadavia en especial y la provincia en general. No lo vamos a olvidar», expresó Linares ante el pleno de Senadores.