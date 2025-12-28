León XIV pidió rezar por las familias que sufren la guerra



Ante una Plaza de San Pedro colmada de fieles en el último domingo del año, el papa León XIV lanzó un urgente llamado a la paz y advirtió sobre las amenazas que acechan al núcleo familiar en tiempos de conflicto bélico.

En el marco de la festividad de la Sagrada Familia, el Pontífice centró su mensaje en el drama de la huida a Egipto, calificándolo como un “momento de prueba para Jesús, María y José” que proyecta “la sombra inquietante de una amenaza mortal” sobre la humanidad.

Con tono firme, el Santo Padre instó a la comunidad internacional a no permitir que los intereses de poder sofoquen la vida, recordando que “el mundo, por desgracia, siempre tiene sus Herodes”, quienes mediante la violencia y la ambición ciega provocan soledad y desesperación.

El foco principal de su alocución fue el sufrimiento de quienes hoy viven bajo el fuego de las armas. “A la luz de la Navidad del Señor, continuemos rezando por la paz. Hoy, en particular, recemos por las familias que sufren a causa de la guerra, por los niños, los ancianos y las personas más frágiles”, exhortó León XIV tras el rezo mariano.

El Papa comparó la crueldad del relato bíblico con la realidad actual, denunciando que las «defensas blindadas» de los poderosos impiden el paso de la luz y la alegría, transformando el anuncio de salvación en un «eco distorsionado de una amenaza que hay que sofocar con violencia ciega».

Para el Pontífice, la Sagrada Familia representa la “cuna de la única respuesta posible de salvación” frente a un mundo despótico y codicioso. En este contexto, hizo hincapié en que la oración y los valores del Evangelio son las herramientas para preservar la «llama del amor doméstico» ante los conflictos que desgarran a las sociedades modernas.

Al finalizar, renovó su invitación a encomendarse a la intercesión de la Familia de Nazaret para proteger a los hogares que hoy padecen la división y el horror de los enfrentamientos armados en todo el planeta.