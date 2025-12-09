Las cocinas comunitarias para emprendedores son todo un éxito en Puerto Madryn



En la Escuela Municipal de Pesca de Puerto Madryn, comenzó a implementarse el programa de cocinas comunitarias, las cuales son utilizadas por emprendedores gastronómicos de la ciudad, contando con salas de elaboración de alimentos de bajo riesgo bromatológico que se replicarán en otros puntos de la ciudad.

La iniciativa surge de la necesidad de un gran número de emprendedores que venden este tipo de productos como salida laboral. Actualmente, comercializan estas producciones a través de redes sociales, espacios comerciales alternativos o entre conocidos.

No obstante, como consecuencia de este contexto, el año pasado se aprobó la Ordenanza N° 13.777 y se relevaron distintos edificios municipales para adecuarlos de cara a este proyecto.

Actualmente, son cuatro los emprendimientos que pueden sacar sus productos de esta iniciativa con el rótulo municipal, lo que les permite vender a otros comercios, cumpliendo con la normativa vigente. Puntualmente, se trata de «Las Roberts», «Dekke panificación integral», «Bien argento» y «Rico chips».

Felicidad enorme

“Desde el Municipio continuamos promoviendo el desarrollo económico de los emprendedores locales, con una producción de alimentos segura, capacitaciones y vinculaciones de nuestros vecinos”, dijo el intendente Gustavo Sastre.

“Es difícil explicar la felicidad que me genera este tipo de propuestas, apoyando y acompañando a los productores madrynenses para que puedan crecer. Ratificamos todo el apoyo necesario que podamos brindar para que les vaya cada día un poco mejor”, agregó Sastre.