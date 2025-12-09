Lanzan en Puerto Madryn un consultorio de prevención combinada de VIH y otras ITS



Desde la Subsecretaría de Atención Primaria de la Salud de Puerto Madryn y la Jefatura del Primer Nivel de Atención del Hospital Dr. Andrés Isola, junto al Programa Provincial de VIH e ITS, anunciaron el lanzamiento del Consultorio de Prevención Combinada de VIH y otras ITS, que comenzará a funcionar en diversos Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS) de la ciudad a partir de mediados de diciembre.

El consultorio se presenta como un espacio accesible y seguro que promueve el acceso integral y libre de discriminación a la salud sexual. Entre sus objetivos se destacan brindar consejería en salud sexual (reproductiva y no reproductiva), fortalecer las estrategias de prevención, diagnóstico y tratamiento de ITS/VIH y hepatitis, y acompañar procesos de identidad y transición de personas trans y no binarias.

En una primera etapa, el servicio se brindará en dos CAPS de la ciudad: Aristarain, los días sábados por la mañana, y Roque González, los jueves por la tarde. La iniciativa apunta a ampliar la respuesta sanitaria local y reducir barreras de acceso para personas viviendo con VIH y/o con mayor riesgo de exposición.

Jornada extendida de testeos

Además, en el marco del Día Mundial de Respuesta al VIH, conmemorado el 1º de diciembre, se realizará una jornada extendida de testeos rápidos, confidenciales y gratuitos. La actividad tendrá lugar en el Paseo Gastronómico del Mar, en el Muelle Piedra Buena, el sábado 6 de diciembre de 17 a 23 horas.

El asesoramiento claro y empático, junto con la disponibilidad de pruebas rápidas, constituye un pilar fundamental para avanzar hacia el fin del VIH, bajo la premisa de que un diagnóstico temprano posibilita un tratamiento oportuno.