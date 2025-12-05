La producción patagónica de trucha arcoíris sigue creciendo

En Argentina, la producción anual de especies acuáticas ronda las 12 mil toneladas, lo que representa un incremento cercano al 120% comparado con el ciclo previo. Aproximadamente el 85% corresponde a trucha arcoíris (O. mykiss), mayormente proveniente de la Patagonia. También destacan el pacú y, en menor medida, el surubí, las carpas, ostras, mejillones, sábalos y bogas.

En el marco del Día Internacional de la Acuicultura, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) pone en valor el estatus de libre de enfermedades de salmónidos que presentan las producciones de trucha arcoíris de las provincias de Neuquén y Río Negro, lo que les permite generar mercancías —carne y material genético— con alto valor agregado y de gran atractivo para los mercados internacionales.

Crecimiento continuo

La Norpatagonia se destaca por la cría y exportación de trucha arcoíris. En lo que va de 2025, desde esta región, el SENASA certificó envíos de 5.314 toneladas, principalmente a Chile (3.697 t), Japón (609 t), Canadá (594 t) y, en menor medida, a Estados Unidos, Letonia e Israel. La competitividad de esta actividad en ambas provincias está potenciada por un área productiva destacada, que comprende los cuerpos de agua de la cuenca alta y media del río Limay hasta el embalse Piedra del Águila.

En esta región, desde el año 2006 el SENASA lleva adelante una vigilancia epidemiológica y medidas de prevención que permitieron presentar ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) una autodeclaración de esta zona como libre de enfermedades de notificación obligatoria que afectan a los salmónidos, demostrando año a año la ausencia de patologías que pueden afectar a los peces y permitiendo el acceso a exigentes mercados internacionales.

Tal es así que, en octubre de este año, por primera vez, Argentina logró la apertura de cuatro mercados para el envío de ovas de trucha arcoíris: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, a través de gestiones ante la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Para ello, el SENASA y el sector privado trabajaron articuladamente para acordar con la CAN los requisitos sanitarios que deben cumplir los envíos procedentes de esta zona libre de ambas provincias norpatagónicas.

Como resultado, los países involucrados podrán adquirir ovas embrionadas de trucha arcoíris producidas en esa región, reafirmando el valor estratégico de la sanidad acuícola y constituyendo un fuerte incentivo para posicionar en el mundo las mercancías de los productores argentinos de salmónidos.

Esta reciente apertura de mercados constituye un avance estratégico que fortalece a la acuicultura argentina y promueve nuevos vínculos comerciales con aquellos países o bloques que deseen importar estas mercancías de nuestra Patagonia.