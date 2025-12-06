La madrynense Martina Barroso, clasificada a los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026

La joven taekwondista de Puerto Madryn, Martina Barrroso, fue confirmada este viernes como integrante de la Selección Argentina de Taekwondo en modalidad Poomsae que participará en el próximo año de los Juegos Suramericanos de la Juventud en Panamá.

Barroso, participó del Selectivo realizado en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo en la ciudad de Buenos Aires al que fue convocada y el cual superó con total éxito para ganarse su lugar en el seleccionado juvenil.

Una madrynense a los Juegos Suramericanos

La deportista oriunda de Puerto Madryn, Martina Barroso, consiguió su lugar en la Selección Argentina de Taekwondo Juvenil que participará de los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026.

Este viernes, se desarrollaron en el CENARD en la ciudad de Buenos Aires, los topes clasificatorios para los Juegos Suramericanos de la Juventud, en el que la madrynense se ganó su lugar entre los más jóvenes para el certamen a disputar en Panamá entre el 22 de marzo y 4 de abril del año próximo.

En modalidad Poomsae

Vale destacar que Barroso, será parte entonces del equipo argentino que competirá en la modalidad Poomsae, mejor conocida como formas, lo cual requiere de un intenso entrenameinto y de una acertada tecnica que la jovencita alumna de la Escuela Nuevos Vientos, supo expresar.

Barroso, ha tenido un gran 2025, con grandes perfomances en certámenes a nivel nacional, y ahora corona su año deportivo con superar este selectivo y tener su chance de integrar la Selección Argentina Juvenil para los Juegos Suramericanos del 2026, con todo lo que ello significa.

Orgullo para el taekwondo chubutense

La joven deportista fue acompañada en este Selectivo por su entrenador Rubén Guagliarello, quien la guió para conseguir este logro; como así también fue acompñada por toda la comunidad del taekwondo chubutense, en representación de la Federación de Taekwondo Olímpico del Chubut que expresó su orgullo por este objetivo cumplido.