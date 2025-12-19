ENERGÍA - EXPORTACIÓN

Exportaciones energéticas superaron los US$1.000 millones en noviembre

La exportación de energía alcanzó los US$1.008 millones en noviembre, lo que representa un alza de 52,8% frente al mismo mes del año pasado, según informó la Secretaría de Energía.

De esta forma, en once meses el sector acumuló un superávit de US$6.911, de acuerdo a la información oficial.

El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró la información a través de sus redes sociales: “El potencial energético es fenomenal!”.

El Gobierno apuesta al ingreso de dólares del sector energético como herramienta para estabilizar el mercado de cambios.

OPINIÓN

Del macartismo a la cultura apolítica posmoderna

