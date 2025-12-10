Jones Huala permanecerá detenido



Facundo Jones Huala, líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM),deberá permanecer detenido al menos otros noventa días, según resolvió la Justicia tras una nueva audiencia realizada para evaluar el avance de la causa. La fiscalía solicitó la extensión del plazo de investigación y el juez avaló el pedido.

Durante la audiencia, la Asociación Gremial de Abogados -que ejerce la defensa del dirigente mapuche- expresó fuertes objeciones a la medida. Los letrados señalaron que el encuentro debía definir si se prorrogaba la prisión preventiva, si Jones Huala podía quedar en libertad o si se podía morigerar su situación, por ejemplo, mediante arresto domiciliario.

Desde la defensa afirmaron que la fiscalía “no aportó nuevos elementos” y que su exposición se limitó a reiterar argumentos ya presentados. “La fiscalía fue un robot, solo leyó un texto repetido de audiencias anteriores”, sostuvieron, resaltando que, a su criterio, la prórroga responde a una decisión “más política que jurídica”. En ese sentido, advirtieron que el dirigente “seguirá preso por noventa días más y después volverán a extender su detención cuantas veces lo consideren”.

Los abogados también criticaron las condiciones de detención, destacando que Jones Huala se encuentra alojado “a más de ochocientos kilómetros de su familia y su comunidad, en la peor cárcel posible”.

El referente mapuche permanece detenido desde junio en la Unidad 6 de Rawson. Aunque inicialmente se había autorizado su traslado a Esquel, el Gobierno nacional lo revocó alegando razones de seguridad.