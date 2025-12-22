J.J. Moreno en Cuarta e Independiente en Primera, las campeonas del fútbol femenino valletano

Este domingo, llegó a su fin el Torneo Clausura 2025 de Fútbol Femenino de la Liga del Valle del Chubut, que definió a sus ganadoras en sus categorías Cuarta y Primera División.

En Cuartam, celebraron por caurta oportunidad consecutiva las chicas del Club J.J. Moreno, mientras que en Primera, fueron campeonas nuevamente Independiente de Trelew.

Con campeonas en la rama femenina

El Club J.J. Moreno recibió este domingo, las finales del Torneo Clausura 2025 de la Liga de Fútbol del Valle del Chubut en la rama femenina y en sus categorías Cuarta y Primera División.

En la categoria Cuarta, se consagraron campeonas las chicas del Club J.J. Moreno: «las Morenitas», celebraron su cuarto título consecutivo en la divisional, tras igualar en 0 ante Racing Club de Trelew, aunque se vieron favorecidas por el triunfo por 1-0 en el cotejo de Ida disputado entresemana.

En tanto, en la Primera División, nuevamente el Club Independiente de Trelew celebró el campeonato, venciendo por 1-0 a J.J. Moreno en el juego de Vuelta de este domingo, con el gol anotado por Eva Schmid. Vale destacar que en el juego de Ida habián ganado «las Rojinegras» por 2-1, ganando en el Global por 3-1.

En el juego de Vuelta, «las Morenitas» tuvieron el balón y generaron varias chances de gol, pero entre la ineficacia y la golera Candela Nahuelcheo que contuvo sus remates, no lograron encontrar el empate que necesitaban.

De esta manera, Independiente consiguió su tercer campeonato consecutivo.