Israel continúa la demolición de hogares palestinos



El estado de Israel emitió nuevas órdenes de demolición para el campo de Nur Shams, en el norte de la Cisjordania palestina ocupada por el Estado judío. Las órdenes son efectivas esta semana, algo que un alto funcionario de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) calificó como «noticias más devastadoras» para la región.

Unas 25 edificaciones enfrentan una demolición inminente a partir del 18 de diciembre, afectando a cientos de palestinos desplazados por la fuerza, declaró este martes Roland Friedrich, en un comunicado publicado en redes sociales.

Además, imágenes satelitales muestran que casi la mitad de todos los edificios del campamento, un 48%, ya habían sido dañados o destruidos antes de esta última orden.

Objetivo de control

«Esta nueva orden de demolición se ajusta al patrón que hemos visto con demasiada frecuencia este año, con las fuerzas israelíes destruyendo hogares para permitir su control a largo plazo sobre los campamentos en el norte de Cisjordania, alterando permanentemente su topografía», dijo Friedrich.

«Justificadas mediante ‘necesidad militar’, estas demoliciones no hacen a nadie más seguro», agregó.

En enero, el Ejército israelí lanzó una operación a gran escala en el norte de Cisjordania que ha desplazado a miles de refugiados palestinos. La ‘Operación Muro de Hierro’ se dirigió inicialmente al campo de refugiados de Jenin, pero se expandió a los campamentos de Tulkarem, Nur Shams y El Far’a.

Esperanza distante de regreso

«El desplazamiento forzado de más de 32.000 refugiados palestinos en el norte de Cisjordania no debe volverse permanente», afirmó Friedrich.

«Los residentes han esperado ansiosamente durante 11 meses para regresar a sus hogares. Con cada golpe de las excavadoras, esta esperanza se vuelve cada vez más distante».

Apoyando a los refugiados palestinos

UNRWA asiste a casi seis millones de refugiados palestinos en cinco ubicaciones en Medio Oriente, incluyendo 19 campamentos en Cisjordania ocupada.

Unas 13.739 personas estaban registradas en el campamento de Nur Shams en 2023, donde dos escuelas de UNRWA —una para niños y otra para niñas— atienden a aproximadamente 1571 estudiantes.

Los residentes también acceden a atención primaria de salud, incluyendo salud reproductiva, atención infantil e infantil, inmunizaciones, exámenes y chequeos médicos, en el único centro de salud del campamento.

Las demoliciones en la Cisjordania palestina suceden mientras en otro territorio palestino ocupado por Israel, la Franja de Gaza, continúan prácticamente a diario los ataques de su Ejército a escuelas, hospitales y centros residenciales.